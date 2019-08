5. August 2019, 21:27 Uhr Haar Jeden Montag Radltour

Wer hat Lust mitzuradeln? Die Radlgruppe im Seniorenclub Haar sucht noch Leute, die sich ihr anschließen wollen. Bei den Touren werden circa 40 Kilometer zurückgelegt. Damit es nicht zu anstrengend wird, ist auch ein Einkehrschwung in einem Biergarten oder Restaurant dabei. Start ist bei gutem Wetter jeden Montag um 10 Uhr am Kirchenplatz in Haar. Anmeldung und Information ist bei Familie Seitz möglich, Telefon 089/46 65 53.