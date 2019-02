28. Februar 2019, 21:54 Uhr Haar 61-Jähriger fährt auf A 99 in Stauende

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der A 99 nahezu ungebremst in ein Stauende gefahren und wurde dabei verletzt. Er übersah laut Polizei in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der Ausfahrt Haar und der Rastanlage Vaterstetten trotz Warnblinkanlage auf dem Standstreifen einen Lkw. Der Wagen des Unfallverursachers schleuderte in ein Auto auf der mittleren Spur. Ein weiterer Autofahrer steuerte sein Fahrzeug in die linke Leitplanke. Die A 99 war etwa 20 Minuten in Richtung Norden gesperrt.