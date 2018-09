10. September 2018, 22:27 Uhr Haar 78-Jährige kippt nach Unfall mit Auto um

Eine 78 Jahre alte Autofahrerin ist in Haar derart heftig gegen einen geparkten Wagen gekracht, dass sie von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Nach Angaben der Polizei war die Seniorin am Sonntag gegen 10.15 Uhr auf der Defreggerstraße unterwegs, als sie unmittelbar nach der Einmündung der Ludwig-Thoma-Straße mit dem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Dieser wurde dadurch noch auf einen davor stehenden Wagen geschoben; das Auto der Unfallverursacherin kippte auf die linke Seite. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 12 000 Euro. Die Defreggerstraße war rund drei Stunden lang gesperrt.