Von Bernhard Lohr, Haar

Haar soll zur Mobilitätsdrehscheibe werden. Das Areal nördlich und südlich des Bahnhofs soll sich zum belebten Geschäfts- und Gewerbequartier entwickeln. Und das Ganze soll mit der Leibstraße als quirliger Einkaufsstraße bis hin zur Wasserburger Straße und dem Jagdfeldzentrum das pulsierende Herz der Gemeinde bilden. Die Planer haben sich schon weitgehende Gedanken gemacht, wie das funktionieren soll. Kurz vor Weihnachten wurden bei einer Informationsrunde im Bürgerhaus auch die Haarer um ihre Meinung gefragt. Noch bis 15. Januar können sie eine Stellungnahme oder Anregung zu den Absichten abgeben. Die sogenannte Voruntersuchung zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) ist mit den bisher formulieren Zielvorgaben auf der Homepage abrufbar.

Was in den kommenden Jahren alles wirklich umgestaltet und neu wird, ist noch nicht abzusehen. Denn bei vielem handelt es sich bisher um Absichtserklärungen, die mit tiefergehenden Planungen und auch mit einer Finanzierung erst noch konkreter gefasst werden müssen. Doch sobald das Isek ausgearbeitet und unter Mitwirkung der Bürger vom Gemeinderat beschlossen ist, hat die Gemeinde immerhin einen Masterplan in der Hand, der auch hilft, vom Freistaat Fördermittel zu erhalten.

Detailansicht öffnen Der Busbahnhof soll auf dem Park-and-Ride-Platz entstehen. Noch gibt es dafür mehrere Planungsvarianten. (Foto: Stephan Rumpf)

Konkret geht es um den Bau eines Busbahnhofs auf dem bestehenden Park-and-ride-Platz westlich des Bahnhofsgebäudes. Östlich davon soll auf dem kleineren Parkplatz Gewerbe angesiedelt werden, ebenso nördlich der Bahntrasse am Marieluise-Fleißer-Weg, wo derzeit noch die Baseballer einen Platz gegenüber der Firma Attocube nutzen. Das Gelände nördlich des Rathauses soll ebenfalls überplant werden. Dort hatte die Gemeinde den Neubau einer Bibliothek angepeilt, aber wegen der schwierigen Finanzlage kurzfristig auch wieder abgeblasen.

Ein zentrales Ziel ist, die Leibstraße umzugestalten, damit der Autoverkehr dort langsamer mit den Radfahrern auf der Fahrbahn unterwegs ist. Und die Leibstraße soll mit der Bahnhofsstraße bis zum Bahnhofsplatz so attraktiv werden, dass sich Menschen dort gerne aufhalten und gerne einkaufen. Das etwas abgelegene Rathaus-Karree will man sich genauer anschauen und über eine Verlegung des Wochenmarkts nachdenken. Relativ konkret ist der Plan für einen schnellen Radweg, der von Ebersberg kommend am Bahnhof nahe der Lärmschutzwand auf der Südseite vorbei in Richtung München führt.

Viele Ziele sind aber weitgehend offen formuliert. Dazu gehört auch die Idee, eine Trambahn von München über die Wasserburger Straße bis über die Leibstraße zu führen. Die Bürger können sowieso ohne Denkverbot ihre Meinung kundtun; und zwar per Post an das Rathaus oder per E-Mail an bauamt@gemeinde-haar.de. Die Pläne, die das Büro Stadt-Land-Planung ausgearbeitet hat, sind in dem Bericht auf der Homepage der Gemeinde über einen Link zu finden: https://www.gemeinde-haar.de/de/aktuelles/gemeindenachrichten/nachricht?view=publish&item=article&id=1108.