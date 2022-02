Das Isar-Amper-Klinikum mit Sitz in Haar setzt Hoffnungen auf den Totimpfstoff Novavax, der in dieser Woche ausgeliefert wird. Der stellvertretende Pflegedirektor Johannes Thalmeier sagt, aktuell seien 95 Prozent der Beschäftigen an der Klinik mit neun Standorten im Raum München geimpft. Das sei ein recht guter Wert. Aber es gebe unter dem Klinikpersonal eine relevante Zahl an Beschäftigten, die die neu entwickelten mRNA-Impfstoffe kritisch sähen. Viele warteten deshalb auf die Möglichkeit, sich mit Novavax gegen eine Covid-19-Erkrankung immunisieren zu lassen. Für die Klinik ist das auch deshalb von Bedeutung, weil durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Raum steht, dass von Mitte März an Beschäftigte nicht mehr eingesetzt werden können. Allerdings hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit seiner Ankündigung, die Impfpflicht aktuell wegen offener verwaltungstechnischer Fragen nicht durchsetzen zu wollen, viele auch verunsichert. Thalmeier bekennt im SZ-Gespräch, nicht glücklich über dieses Lavieren zu seien. Die Klinik unterstütze eine Impfpflicht. Alleine 1300 Pflegekräfte arbeiten in der größten Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie in Bayern.