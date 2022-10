Freunde englischsprachiger Literatur kommen beim "English Book Sale" in Haar auf ihre Kosten. Der Bücherflohmarkt für englische Medien, der am Freitag, 11., und Samstag, 12. November, im Gesellschaftshaus des Isar-Amper-Klinikums stattfindet, ist wohl einmalig im Raum München. Bei diesem Verkauf werden mindestens 10 000 englische Bücher und circa 1000 DVDs und CDs für Preise zwischen 50 Cent und fünf Euro angeboten. Die gespendeten Medien hat ein Team Ehrenamtlicher sortiert. Der Erlös aus dem Verkauf kommt Hilfsprojekten in Tansania zugute. Seit mehr als 30 Jahren besteht eine Partnerschaft der evangelisch-lutherischen Jesuskirche in Haar mit der dortigen Gemeinde in Ilembula. Der Verein Ha-Ile hilft mit Sach- und Geldspenden Aids-Waisen und armen Kindern mit Schul- und Ausbildungsförderung. Es werden Solarenergie-Projekte angeschoben und zwölf Grundschulen unterstützt. Gezielt wird Frauen und Mädchen geholfen. Weitere Informationen gibt es unter www.ilembula.de/aktion/annual-booksale.