Die Gemeinde Haar hat sich der Kreislaufwirtschaft verpflichtet. Doch was bedeutet das? Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) möchte dies bei einer digitalen Bürgerinformation am Dienstag, 30. März, 19 Uhr, erklären. Wer sich per E-Mail an bi2021@gemeinde-haar.de anmeldet, bekommt vom Rathaus einen Zugangslink zugeschickt.