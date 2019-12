In Haar ist wieder Bürgerversammlung. Bereits von 18 Uhr an können sich die Haarer am Mittwoch, 4. Dezember, im Foyer des Bürgerhauses über das Gemeindeleben ein Bild machen. Es präsentieren sich alle Abteilungen des Rathauses, sie geben einen Rückblick auf ihre Projekte und sprechen über Entwicklungen. Auch die Polizei, die Gemeindewerke und sowie die Bürgerstiftung sind mit Infoständen vertreten. Von 19 Uhr an blickt Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) im Bürgersaal auf das Jahr zurück, geht auf Schwierigkeiten und Probleme ein, berichtet über Erfolge. Der Leiter der Polizeiinspektion, Karl-Heinz Schilling, gibt einen Sicherheitsbericht ab. Die Bürger können persönlichen Anliegen und Fragen vortragen.