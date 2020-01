Ein Infoabend an der Fachoberschule Haar (FOS), Hans-Pinsel-Straße 10 a, findet am Donnerstag, 9. Januar, statt. Wegen des großen Interesses werden in diesem Jahr gleich drei einführende Vorträge angeboten, jeweils um 16, 18 und um 19 Uhr. Danach stehen Lehrer und Mitglieder des Elternbeirats und der Schülermitverwaltung für Auskünfte zur Verfügung. Die eigentliche Anmeldung findet erst vom 2. bis zum 13. März 2020 statt. Eine Anmeldung zum Infoabend ist nicht erforderlich. Die FOS Haar bietet die Ausbildungsrichtungen Gesundheit, Sozialwesen, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung an. Durch eine nochmalige Erweiterung können ab sofort zehn elfte Klassen als Eingangsklassen sowie eine Vorklasse angeboten werden.