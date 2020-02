Der Gewerbeverband will verhindern, dass Parkplätze in der Leibstraße wegfallen.

Der Gewerbeverband Haar-Trudering fordert den Erhalt der Parkplätze vor den Geschäften in der Haarer Leibstraße. Geschäftsleute haben das Anliegen durch eine Unterschriften-Aktion untermauert. Laut dem Gewerbeverbandsvorsitzenden und CSU-Bürgermeisterkandidaten Andreas Bukowski gilt es, frühzeitig einer Fehlentwicklung entgegenzuwirken. Deshalb müssten bei einer Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich die Belange der Kunden und Ladeninhaber berücksichtigt werden.

Treibende Kraft hinter der Aktion ist Johannes Geiger, der an der Straße zwei Schuhgeschäfte betreibt und auf der CSU-Liste für den Gemeinderat kandidiert. Geiger ist Beisitzer im Vorstand des Gewerbeverbands und Initiator einer "Interessengemeinschaft Leibstraße". "So wie am 9. Dezember im Bürgersaal vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum präsentiert, sollen die Parkplätze vor den Geschäften in der Leibstraße deutlich reduziert werden", sagt Geiger. "Das schadet den Geschäftsleuten ebenso wie den Kunden, die von weiter her kommen und bei uns einkaufen." Die Unterschriftenliste, auf der nahezu alle betroffenen Geschäftsleute unterschrieben hätten, habe er Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) überreicht.

Fachleute des Planungsverbands äußerer Wirtschaftsraum, der Gemeinderat und eine Mehrheit von Bürgern, die am Mobilitätskonzept der Gemeinde mitgearbeitet haben, favorisieren bisher einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, der eine Reduzierung der Parkplätze vorsieht. Eine Entscheidung des Gemeinderats soll nach aktuellem Stand am 24. März fallen. Wie Bürgermeisterin Müller sagt, wird das Rathaus ihrem Verständnis nach bei der Umsetzung dann eng mit den Betroffenen vorgehen. Es werde Parkplätze geben, aber weniger. Eine Verschiebung der Prioritäten weg vom Auto und hin zu Fußgängern und Radfahrern sei notwendig.

Der Gewerbeverband betont, dass Kunden das Angebot an Parkplätzen vor den Läden gerne nutzten, da viele von ihnen älter seien oder auch aus Nachbarorten kommen. "Wer die Leibstraße als Einkaufsstraße erhalten will, der darf vor dieser Realität die Augen nicht verschließen, sonst haben wir am Ende keine Geschäfte mehr", sagt Geiger.