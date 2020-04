Hotline in seelischer Not

Kein Kind kann sich alleine schützen. Das gilt gerade dann, wenn Betreuungseinrichtungen und Schulen geschlossen sind und Kinder oder Jugendliche wegen der Kontaktbeschränkungen auf Gedeih und Verderb ihren Familien und Erziehungsberechtigten ausgeliefert sind. Das Beratungsteam des Münchner Vereins "Power-Child" steht deshalb den Schwächsten gerade jetzt mit einer Telefon-Hotline zur Seite, wenn sie infolge der Corona-Krise Gewalt in der Familie ausgesetzt sind oder vernachlässigt werden.

Beratungs-, Hilfs- und Servicestellen wie etwa Power-Child, die Menschen in ganz unterschiedlichen psychischen Notlagen in München und Umland zur Seite stehen, haben sich aus gegebenem Anlass besser vernetzt. Es geht auch um Einrichtungen wie den Frauennotruf oder um Hilfen für Suchtkranke oder Suchtgefährdete. Eine täglich aktualisierte Liste wurde aufgebaut, mit an die 100 solchen Angeboten, die über einen großen Verteiler verschickt wird, damit die an den jeweiligen Stellen tätigen Personen einen möglichst guten Überblick haben, wohin sie einen Menschen in Not weitervermitteln können. Das Isar-Amper-Klinikum mit Sitz in Haar ist als psychiatrische Einrichtung laut Sprecher Henner Lüttecke in dieses Netzwerk eng eingebunden.

Auf die Klinik selbst mit ihren stationären Angeboten wirkt sich die Corona-Krise laut Lüttecke bisher kaum direkt aus. Eine Task-Force sei eingerichtet, man sei auch Dank eines jetzt aufgebauten Pools von Mitarbeitern, auf den man in der Not zurückgreifen könne, gut vorbereitet, sollte es mehr Patienten geben, Personal erkranken oder gar eine Quarantäne-Situation entstehen. Es herrsche aber bisher kein besonderer Andrang in der Klinikaufnahme und auch Schutzausrüstung sei genug vorhanden. Nicht akut notwendige Behandlungen seien aufgeschoben.

Schwieriger als sonst gestaltet sich Lüttecke zufolge die ambulante Betreuung von Klienten und Patienten, weil die wichtigen persönlichen Gespräche nicht möglich sind. Viele Hilfsstellen hätten auf Telefon- oder Videoangebote umgestellt und sich "innerhalb der Szene" eben enger vernetzt.