6. September 2018, 22:05 Uhr Haar Hospizkreis informiert

Der Hospizkreis Haar veranstaltet am Donnerstag, 13. September, von 18 Uhr an einen Informationsabend zur Ausbildung zum Hospizbegleiter. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die ehrenamtlich Schwerkranke und Sterbende begleiten möchten. Das Grundseminar findet am Dienstag und Freitag, 9. und 12. Oktober, im Hospizkreis Haar statt. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro. Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 089 / 46 20 33 43 oder per E-Mail an mail@hospizkreis-haar.de.