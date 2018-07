24. Juli 2018, 22:06 Uhr Haar Hospizkreis im Garten

Der Hospizkreis Haar feiert sein Sommerfest am kommenden Samstag, 28. Juli, um 15 Uhr im Garten an der St.-Konrad-Straße 2. Bei Regen findet die Veranstaltung des ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes im Pfarrsaal der Kirche St. Konrad statt. Außer Mitgliedern und Sponsoren sind auch Interessierte eingeladen, die sich bei dem Fest über die Arbeit des Hospizkreises informieren können. Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen des Vereins begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase und betreuen auch deren Angehörige und Freunde. Wer gerne teilnehmen möchte, meldet sich vorab unter der Telefonnummer 089/46 20 33 43 oder per E-Mail an mail@hospizkreis-haar.de an.