Es kommt eher selten vor, dass der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lobt. Dass es die beiden S-Bahnhöfe in Haar und Höhenkirchen-Siegertsbrunn in das unlängst aufgelegte Sofortprogramm von Bund und Bahn geschafft haben, freue ihn aber, sagt der Unterhachinger Hofreiter. Mit den Mitteln aus dem Programm könnten noch in diesem Jahr "Handwerksarbeiten" an den Stationen ausgeführt werden, so Hofreiter, dazu zählten Renovierungen, Verbesserungen der Fahrgastinformation und Maßnahmen zum Energiesparen. "Das Programm setzt einen Konjunkturimpuls und unterstützt bewusst Handwerksbetriebe aus der Region", lobt Hofreiter. "Es ist ein nützlicher Beitrag, um den wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Krise zu überwinden, und investiert an der richtigen Stelle." Er hoffe, so der Grünen-Fraktionschef, dass das Programm im kommenden Jahr fortgeführt und die Bahn massiv ausgebaut werde.