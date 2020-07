Das Digitale und somit auch der eigene Computer gewinnen gerade in der Corona-Pandemie immer mehr an Bedeutung - auch für ältere Menschen. Der Seniorenclub Haar bietet daher unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen wieder Hilfe und Beratung für den Umgang mit dem PC an. Alle zwei Wochen können sich Senioren freitags von 15 bis 17 Uhr in den Räumen am Kirchenplatz 2 beraten lassen. Die nächsten Termine sind am Freitag, 31. Juli, sowie an den Freitagen, 14. und 28. August. Auch eine telefonische Beratung wird vom Seniorenclub angeboten. Für beide Möglichkeiten wird eine vorherige Anmeldung bei Werner Scheibel erbeten unter der Telefonnummer 0151/18 45 80 41.