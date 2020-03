Hilfe für Menschen in Not

Bereits im 20. Jahr hatte die Gemeinde Haar zum Jahreswechsel dazu aufgerufen, nicht selbst zu böllern, sondern für Mitmenschen in Not zu spenden. Das haben wieder viele getan. Die örtliche Bürgerstiftung rundete den Betrag auf und stellte nun 5000 Euro dem Sozialamt im Rathaus zur Verfügung. So bekam unter anderem ein kranker Familienvater Hilfe, der seine fünfköpfige Familie nicht mehr ernähren kann. Sozialamtsleiter János Stöger will aktuell einem 19-jährigen Schüler ermöglichen, eine kleine Trauerfeier für seinen verstorbenen Vater zu veranstalten. Der Restbetrag bleibt für Notfälle im Sozialamt.