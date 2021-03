Schon das Erwerben einer Teepackung kann anderen Menschen helfen. Am Sonntag, 21. März, verkauft der Eine-Welt-Laden in der Gemeinde Haar vor und nach dem Gottesdienst in der Kirche Sankt Konrad an der Bahnhofstraße 12a (Beginn: 10 Uhr) seine Waren. Es gibt bei dieser Gelegenheit unterschiedliche Produkte von Kaffee über Tee bis hin zu Rosinen, Kakao, Reis und Süßigkeiten. Mit dem Kauf der Produkte werden auf direktem Wege Menschen in Entwicklungsländern unterstützt.