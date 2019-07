24. Juli 2019, 21:26 Uhr Haar Hilfe für Eichhörnchen-Babys

Wenn Babys ihre Mama verlieren, dann muss geholfen werden. Egal ob Mensch oder Tier. Um hilflose kleine Eichhörnchen kümmert sich in Haar seit einem knappen Jahr Andrea Linzmaier ehrenamtlich, weil sie ihr regelmäßig mehr oder weniger in den Schoß fallen, wenn sie mit ihrem Hund Jackson zur Baumkontrolle unterwegs ist, um mit diesem geschulten Schnüffler nach dem asiatischen Laubholzbockkäfer zu suchen. Eichhörnchen begegnen ihr dabei täglich. Oft sind es aus dem Kobel gefallene Junge, die Linzmaier in großer Zahl zu Hause bei sich versorgt, weil die Eichhörnchen-Auffangstation in Trudering überfüllt ist. 800 Tiere wurden dort allein 2018 aufgepäppelt, heißt es von der Gemeinde. Derzeit wuseln die kleinen Wildtiere bei Linzmaier in Volieren in ihrem Garten und Wohnzimmer. Sie füttert die Tiere alle vier Stunden mit der Pipette () und macht sie fit, um sie zur rechten Zeit wieder auszusetzen. Jetzt möchte Linzmaier, die auch Artenschutzbeauftragte in Haar ist, an einem geschützten Ort eine große Voliere bauen, als Außenstelle des Vereins "Eichhörnchen Schutz". Das Rathaus unterstützt einen Spendenaufruf für den Verein.