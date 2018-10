17. Oktober 2018, 22:05 Uhr Haar Hilfe bei Verdacht auf Demenz-Erkrankung

Das neue gegründete Memory-Zentrum am Isar-Amper-Klinikum München-Ost in Haar bietet von sofort an Menschen mit Verdacht auf eine dementielle Erkrankung Hilfe, Beratung und Behandlung an. "Je früher Experten die richtige Diagnose stellen, umso erfolgreicher sind später die therapeutischen Möglichkeiten", sagt Jens Benninghoff, Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin und Entwicklungsstörungen (ZfAE). Eng arbeitet das Memory-Zentrum mit Arztpraxen im Umkreis zusammen. Patienten können sich aber auch direkt beim Zentrum anmelden, eine Überweisung ist nicht zwingend notwendig. Das Memory-Zentrum bietet neben Therapie und körperlicher Aktivierung auch Hilfestellung bei der Bewältigung der psychischen Folgen der Erkrankung an. "Patienten und Angehörige brauchen eine Perspektive für die Zukunft, denn die Diagnose Demenz ist ein tiefer Einschnitt im Leben", sagt Benninghoff. Anmeldungen für einen Termin sind telefonisch unter 089/4562-30 76 oder per E-Mail an memory-zentrum.iak-kmo@kbo.de möglich.