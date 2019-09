Das Ensemble Haar hat sein Herbstprogramm in der Partnergemeinde Ahrntal in Südtirol erarbeitet und dort am 30. August vor vollem Haus aufgeführt. Einige Instrumentalisten aus dem Ahrntal, die beim Konzert mitgewirkt haben, verstärken das Ensemble Haar beim Herbstkonzert am Dienstag, 29. September, in Haar. Der Auftritt wird so zu einem Zeichen echter Partnerschaft zwischen den Gemeinden. Zur Aufführung kommen die "Suite for Strings" des englischen Komponisten Frank Bridge (1879-1941), das Cellokonzert in C-Dur von Joseph Haydn (1732-1809) und das Streichquartett op. 29 in a-Moll ("Rosamunde") von Franz Schubert (1797-1828) in der Fassung für Streichorchester. Die junge Cellistin Bea Sallaberger ist die Solistin des Abends, Winfried Grabe dirigiert das Orchester.

Das kontrastreiche Konzertprogramm beinhaltet Werke von der Klassik bis zum 20 Jahrhundert, wobei das Spektrum der musikalischen Stimmungen und Techniken weit gespannt ist. Das Konzert findet im Bürgersaal statt und beginnt um 19 Uhr. Karten sind erhältlich für 20 Euro (ermäßigt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte für zehn Euro) an der Abendkasse von 18.15 Uhr an sowie im Vorverkauf unter www.ensemblehaar.de.