19. Oktober 2018, 21:58 Uhr Haar Hebamme bietet Hilfe an

Hebamme Dana Tegen bietet von Mittwoch, 14. November, an im Familienzentrum Haar regelmäßig Sprechstunden für werdende Mütter ab dem positiven Schwangerschaftstest an. Gern übernimmt sie die Vorsorgeuntersuchungen. Außerdem hilft sie bei Fragen, Sorgen und Beschwerden rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die Versorgung und Ernährung der Neugeborenen. Jeden Mittwoch von 10 Uhr an können Einzeltermine vereinbart werden. Kontaktaufnahme ist möglich über Telefon 089/46204439 oder per E-Mail an familienzentrum@nbh-haar.de