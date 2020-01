Winterzeit ist meist Erkältungszeit. Wie man Husten, Schnupfen und Heiserkeit mit sanften Methoden lindern kann, erfahren Interessierte am Mittwoch, 22. Januar, von 17 Uhr an im Dachgeschoss der Nachbarschaftshilfe Haar. Die Heilpraktikerin und Yogalehrerin Ursula List gibt Tipps aus der Schatzkiste der Natur, der Pflanzenheilkunde sowie der Homöopathie und erklärt, wie man sein Immunsystem stärken kann. Abgerundet wird der Vortrag durch leichte Übungen aus Yoga und Qi Gong, die das Wohlbefinden steigern sollen. Der Vortrag ist kostenlos, die Nachbarschaftshilfe Haar freut sich aber über eine kleine Spende. Eine Anmeldung in der Geschäftsstelle ist nötig (Telefon: 089/143 36 49-0 oder E-Mail: info@nbh-haar.de).