Die Sozialarbeit an der Grundschule im Jagdfeld in Haar wird mit Blick auf deren Erweiterung ausgebaut. Auch der wachsende Bedarf an Betreuung und Unterstützung fordert das Personal. Sorge bereiten dem vom Kreisjugendring gestellten Team "sehr ernste Fälle von häuslicher Gewalt und Kindeswohlgefährdung", die immer wieder beobachtet würden, wie es in einem Tätigkeitsbericht von Teamleiterin Gaby Hoese heißt. Kinder müssten deshalb aus Familien genommen werden. An der Schule sei da ein "deutlicher Anstieg zu bemerken". Im Schuljahr 2018/2019 habe man fünf Grundschüler auf Grund akuter Gefährdung in Obhut genommen.

Derzeit arbeiten zwei Schulsozialarbeiter mit einer halben und einer 75-Prozent-Stelle an der Grundschule. Sie begrüßen morgens täglich die Kinder in der Schulaula, suchen den Kontakt mit den Schülern, den Eltern und arbeiten eng mit der Schulleitung zusammen. Der Schwerpunkt liegt laut Gaby Hoese zunehmend deutlich in der Einzelfallhilfe, Streitschlichtung und Krisenintervention. Der Bedarf sei steigend, schreibt sie in einem Bericht. Die Sozialraumanalyse des Landkreises sehe in Haar eine hohe Quote bei den Hilfen zur Erziehung von Kindern unter 18 Jahren. Das aktuell eingesetzte Personal sei mit den 460 Schülern "komplett ausgelastet".

Wegen des kontinuierlichen Zuzugs in die Gemeinde werden es im Herbst kommenden Jahres auf jeden Fall wieder mehr Schüler sein. Was das Raumangebot angeht, wird man dann in Haar an der Jagdfeldschule deutlich komfortabler aufgestellt sein. Das als äußerst ambitioniert geltende Ziel, die Erweiterung der Grundschule am Jagdfeldring bis Herbst 2020 hinzubekommen, wird wohl erreicht. Das gab Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) jüngst im Gemeinderat bekannt und sagte, dass das Gebäude derzeit wetterfest gemacht werde, um dann mit dem Innenausbau zu beginnen. Der Kreisjugendring kann sich schon auf die Suche nach zusätzlichem Personal für sein Schulsozialarbeit-Team machen. Der Gemeinderat billige die Aufstockung um eine weitere halbe Stelle zum Schuljahr 2020/21. Die Hälfte der Kosten, also etwa 15 000 Euro, trägt die Gemeinde, die andere Hälfte voraussichtlich der Landkreis.