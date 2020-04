Das Isar-Amper-Klinikum in Haar bereitet sich angesichts der Corona-Pandemie auf den möglichen Ausfall von medizinischem Personal vor. Die größte Einrichtung zur Versorgung psychiatrisch erkrankter Menschen in Bayern wendet sich in einem öffentlichen Aufruf an Ärzte, Pfleger und auch an Personen, die sich noch in einer medizinischen Ausbildung befinden. Auch wer diese abgeschlossen hat, aber vielleicht gar nicht in dem Bereich tätig ist, darf sich angesprochen fühlen. Ziel sei es, einen Pool an "unterstützenden und helfenden Händen" aufzubauen, auf den die Klinikleitung zurückgreifen kann, sollte Personal auf den Stationen in größerer Zahl krank werden und ausfallen. Klinik-Sprecher Henner Lüttecke sagt, der Appell sei Teil der Strategie, sich frühzeitig auf mögliche Notsituationen vorzubereiten. Zum Glück ist das Personal, "Stand heute", wie er sagt, gesund. Wer sich angesprochen fühlt und nicht zu einer Risikogruppe zählt, kann sich per E-Mail an personalentwicklung.iak-kmo@kbo.de an das Klinikum in Haar wenden. Man werde sich schnell melden, heißt es von dort, und dann die Details mit den Interessenten besprechen.