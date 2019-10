Das Haarer Freibad beschließt die Saison mit vierbeinigen Badegästen. Das erste Mal findet am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 16 Uhr dort ein Hundeschwimmen statt. Für die Zweibeiner ist dagegen bereits am Feiertag, 3 . Oktober, offiziell der letzte Freibadtag. Der Wunsch, die Hunde am Ende der Saison nochmal ins Bad zu lassen, ist immer mal wieder in der Haarer Bevölkerung aufgetaucht. Und Bürgermeisterin Gabriele Müller war von jeher ein Fan dieser Idee. Jetzt gab Bäderleiter Dirk Hager sein Okay. Nach dem 3. Oktober wird dem Wasser kein Chlor mehr zugesetzt, denn die Hundehaut ist diesbezüglich empfindlich. Nach dem letzten Schwimmen wird dann das Wasser aus den Becken abgelassen. Der Eintritt pro Hund samt Begleiter beträgt drei Euro.