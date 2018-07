24. Juli 2018, 22:06 Uhr Haar Haar sperrt in den Ferien den Wertstoffhof

Am Wertstoffhof der Gemeinde Haar stehen Veränderungen an. Um diese umzusetzen, wird die Abgabe von Wertstoffen für knapp zwei Wochen Anfang August nicht möglich sein. Es wird abgerissen, neu gebaut, einzelne Müllfraktionen werden vergrößert und neu strukturiert. Der Wertstoffhof sei mit seinen 25 Jahren mittlerweile nicht nur in die Jahre gekommen, auch die Nutzung und der Anspruch der Bürger hätten sich stark verändert, teilt die Gemeinde mit. Haars neuer Umweltreferent Andreas Nemetz hat deshalb einen Umstrukturierungsplan entworfen. Dieser wird von 6. bis 17. August umgesetzt. "Wir haben die Schließung extra in die Sommerferien und in eine Zeit gelegt, in der in den Gärten nicht allzu viel Grüngut anfällt, damit die Haarer nicht zu sehr unter der Schließung leiden", sagt Nemetz.