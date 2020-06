Die Gemeinde Haar kommt finanziell weit besser als erwartet durch die Corona-Krise. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erweisen sich als stabil. Womöglich ergibt sich bis Jahresende sogar eine Steigerung zu der im Haushalt angenommenen Summe, weil Unternehmen am Ort zu Profiteuren der Pandemie zählen. Das hat Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) im Hauptausschuss des Gemeinderats verkündet. Bei der Einkommenssteuer wird ein Rückgang um 13,5 Prozent erwartet. Dennoch stellte Bukowski in Aussicht, Projekte in diesem Jahr wie vorgesehen umzusetzen. Bislang hat das Rathaus mit 19,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer kalkuliert.

Dass sich ausgerechnet in Haar die Gewerbesteuer als Stabilitätsanker erweist, kommt überraschend. In den vergangenen Jahren waren mehrmals Millionen-Einbrüche zu verkraften, weil Firmen gezahlte Steuern zurückforderten oder auch, wie zuletzt Panasonic, der Gemeinde den Rücken kehrten. Die Corona-Krise schien die Gemeinde nach hohen Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten und Wohnungsbau zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu treffen. Umso erleichterter wirkte Bukowski, als er sagte, es gebe in Haar zum Glück "einige Firmen, die in der Krise gute Geschäfte machen". Es seien höhere Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Allerdings warnte er vor überzogenem Optimismus. Bei der Bewertung der Lage müssten auch Zusatzkosten infolge der Krise einbezogen werden, wenn etwa Vereine unterstützt werden. Die Gemeinde greift auch Eltern bei den Kindergartengebühren unter die Arme. Vor allem riet Bukowski wegen des angekündigten Wegzugs des Pharmakonzerns MSD im Jahr 2021 zu Demut. Corona ist dann vielleicht kein Thema mehr. Dafür wird Haar, wie Bukowski sagte, seine "ureigene Krise" erleben.