Vom 80.Geburtstag an gibt es in der Gemeinde Haar eine Gratulation persönlich durch den Bürgermeister oder einen Vertreter, die zu den Jubilaren ins Haus kommen. Mit Blumen werden die besten Wünschen übermittelt. In Zeiten der Corona-Pandemie geht dies nicht. Daher kommt der Glückwunsch nun per Post mit einem Einkaufsgutschein für Haarer Geschäfte. Doch die persönliche Gratulation fehle, findet die zweite Bürgermeisterin Katharina Dworzak ().