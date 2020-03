Als vor Kurzem der letzte Probelauf der Teststation für Coronavirus-Verdachtsfälle in der Tiefgarage des Poststadels in Haar über die Bühne ging, verfolgten das Geschehen außer Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) auch der Geschäftsführer des Isar-Amper-Klinikums in Haar, Franz Podechtl, sowie dessen ärztlicher Direktor, Peter Brieger. Sie standen Seit an Seit. Und so agieren Gemeinde und Klinik jetzt auch in der Krise, indem etwa das größte Krankenhaus für Psychiatriepatienten in Bayern mit medizinischem Personal aushilft und sich auch sonst gewappnet zeigt.

Bereits vor zwei Wochen hat die Klinik eine Task-Force mit Mitarbeitern aus allen relevanten Bereichen installiert, die regelmäßig tagt und Entscheidungen trifft.

Weder bei Patienten noch bei klinischem Personal in Haar hat es bisher einen positiv getesteten Coronafall gegeben. Bei einer Mitarbeiterin in einer der vielen externen Stationen im Münchner Raum wurde allerdings das Virus festgestellt. Man hoffe, dass sie bald wieder arbeiten können wird, sagt Kliniksprecher Henner Lüttecke auf Anfrage. Die Klinik bereite sich auf die unterschiedlichen möglichen Entwicklungen vor. Die Behandlung der Patienten sei gesichert, bei Bedarf sprängen Kollegen aus anderen Bereichen ein. Der ärztliche Direktor Peter Brieger sagt, man habe zwei Stationen an der Klinik für Covid-19-Patienten vorbereitet, in denen 40 Personen versorgt werden könnten, wenn es notwendig werden sollte.

Auf Anordnung des Freistaats wurden längst Behindertenwerkstätten geschlossen. Die Klinik in Haar hat in den vergangenen Jahren auf Regionalisierung und eine dezentrale Betreuung von Patienten auch zu Hause gesetzt. Dies stellt die Klinik jetzt vor besondere Herausforderungen, dieses Netz in Zeiten einer Pandemie aufrecht zu erhalten und Menschen in dieser belastenden Zeit nicht alleine zu lassen. Brieger sagt, man stehe in engem Kontakt mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst, mit Ambulanzen und Suchtberatung. Die Mitarbeiter dort sicherten, dass niemand alleine gelassen werde. Notgedrungen würden jetzt die digitalen Hilfen ausgebaut. "Der Krisendienst ist weiterhin tätig." Bisher habe sich noch nicht so viel verändert. Brieger hält es nicht für abwegig, dass die Klinik in Haar mit ihren vielen Betten und geschultem Personal im Notfall Coronaviruspatienten aufnimmt. Die Aufgabe, sagt er, liege aber auch jetzt vor allem in der Versorgung psychisch Kranker.