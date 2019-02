25. Februar 2019, 22:04 Uhr Haar Günstiger Wohnraum geht ins Geld

Sanierung statt Neubau: Das alte Friedhofswärterhäuschen an der Defreggerstraße in Haar bleibt wohl erhalten.

Das Haarer Kommunalunternehmen muss wegen gestiegener Baukosten umplanen

Von Bernhard Lohr, Haar

Bauunternehmer und Handwerker sind nur noch schwer zu bekommen. Und wenn, dann kostet das sein Geld. Nun hat sogar das Haarer Kommunalunternehmen dem überhitzten Markt in der Baubranche Tribut gezollt und kapituliert. Der gemeindeeigene Betrieb wollte am Haarer Waldfriedhof das alte Friedhofswärterhäuschen abreißen lassen und durch einen Neubau ersetzen. Es sollte bewusst ein schlichter Bau werden, mit weiß getünchter Fassade und gestalterisch ohne Extravaganzen. Ein solider Bau war geplant, der seinen Zweck erfüllt: günstiger Wohnraum für Bedienstete der Kommune. Doch wegen der unerwartet hohen Baukosten erwägt die Gemeinde, das Projekt am Friedhof zu beerdigen - und das Haus zu sanieren.

Abgesehen von dem wegen der exorbitanten Kosten gestrichenen Wohnhaus-Projekt an der Defreggerstraße ist beim neuen Haarer Kommunalunternehmen ein Jahr nach seiner Gründung einiges los. Es gab im Juni einen symbolischen Spatenstich an der Katharina-Eberhard-Straße für den Bau einer Wohnanlage mit zwei Mehrfamilienhäusern und einer Tiefgarage. An der Heimgartenstraße in Gronsdorf begannen im Oktober die Arbeiten an einer Wohnanlage mit Kindertagesstätte und anteiliger Tiefgarage.

Wie Reimar Pfalz, Mitarbeiter im Kommunalunternehmen, jüngst berichtete, wird das größte gemeindliche Wohnbauprojekt an der Katharina-Eberhard-Straße wohl im Frühjahr 2020 fertiggestellt sein, die Anlage an der Heimgartenstraße wohl im Juli desselben Jahres. Die Baukosten werden vor allem wegen der insgesamt gestiegenen Preise, jeweils deutlich zehn Prozent über der Kostenberechnung, liegen. 11,1 Millionen dafür und 7,6 Millionen Euro für das kleinere Projekt stehen im Raum. Allzu große Diskussionen lösten die nicht ganz überraschenden Steigerungen im Gemeinderat nicht aus. Die Gemeinde erhält hohe Zuschüsse aus dem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm des Freistaats. Die höheren Kosten werden da jeweils gemeldet und werden auch berücksichtigt.

Doch beim Wohnhaus am Friedhof, sagte Reimar Pfalz, sei eine Grenze überschritten worden. Mit Baukosten von etwa 514 000 Euro hatte die Gemeinde vor einem Jahr noch gerechnet. Dann ging man nach einer Kostenschätzung im Herbst von 586 000 Euro aus. Bei der Ausschreibung erwies sich das Häuschen für Bedienstete als Millionenprojekt. 1,4 Millionen Euro hätte es gekostet. Eine erneute Ausschreibung brachte kaum geringere Baukosten. Für 1,1 Millionen bot ein Unternehmen an, das gar nicht villenartige Haus direkt am Friedhof hinzustellen.

Das wird wohl so nicht geschehen. Dennoch plant das Kommunalunternehmen unverdrossen weiter für neue Gemeindewohnungen. Erste Studien liegen vor für eine Bebauung des gemeindeeigenen Grundstücks in der Johann-Strauß-Straße 1 bis 5 sowie des Grundstücks in der Feldkirchener Straße 38.