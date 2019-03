17. März 2019, 22:10 Uhr Haar Grüne geben Geld für Schüler-Demos

Die Haarer Grünen unterstützen die "Fridays for Future"-Demonstrationen nicht nur ideell: Auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen sie, die Spenden von ihrer Weihnachtsfeier den jungen Menschen zukommen zu lassen, die das grüne Motto "Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt" ernst nähmen und die Politik zum Handeln aufforderten. Bei der von der grünen Rathaus-Fraktion veranstalteten Feier waren 560 Euro zusammengekommen. In den vergangenen Jahren war das Geld an die Haarer Flüchtlingshilfe, die Nachbarschaftshilfe und die Orienthelfer gegangen.