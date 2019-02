17. Februar 2019, 21:52 Uhr Haar Grün und naturnah

Die Gemeinde Haar will die biologische Vielfalt erweitern und die Umweltbildung stärken

Von Bernhard Lohr, Haar

Die Gemeinde Haar will ihre Bemühungen um biologische Artenvielfalt ausbauen und wie Neubiberg dem Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" beitreten. Mit diesem Schritt ist eine ehrgeizige Agenda verbunden, die eine Reihe konkreter Schritte beinhaltet. Zudem hat Andreas Nemetz, Leiter des Umweltreferats im Rathaus, die Gemeinde beim bundesweiten "Stadtgrün Naturnah"-Projekt angemeldet, in dem sich die Gemeinde einem rigiden Verfahren unterwirft, an dessen Ende das entsprechende "Label" verliehen wird.

Mittlerweile ist eine Prüfungskommission in Haar vorstellig geworden und hat etwa das Magerrasenkonzept der Gemeinde anerkennend zur Kenntnis genommen. Mehr als 40 Standorte mit Blumenwiesen und Staudenbeeten auf vier Hektar Fläche gibt es in Haar. Doch es gab auch Minuspunkte: Für den Einsatz von Torf etwa bei der Saisonbepflanzung, für die verbesserungswürdige Öffentlichkeitsarbeit und für die ausbaufähige Umweltbildung.

Darüberhinaus hat Nemetz jetzt einen Maßnahmenkatalog abzuarbeiten, mit zehn klar formulierten Aufgaben, die zu erledigen sind. Unterstützung erfährt er durch eine eigens eingerichtete lokale Arbeitsgruppe (LAG), in der außer anderen Vertretern aus dem Rathaus und dem Bauhof ortsansässige Gruppierungen mitwirken. Der Landesbund für Vogelschutz und der Bund Naturschutz sind ebenso beteiligt wie die Forst- und Landwirtschaft und der Gartenbauverein. Auch die Kreisfachberatung aus dem Landratsamt klinkte sich ein. Nun sollen Schritt für Schritt Punkte umgesetzt werden, die etwa auch in dem Volksbegehren Artenschutz Thema sind. Die Gemeinde soll auf öffentlichen Grünflächen seltener mähen, damit Pflanzen blühen und als Nahrungsquelle für Insekten dienen können. Das Wachstum von Bäumen soll durch Einsatz so genannter Luftdrucklanzen gezielt gefördert werden.

Nemetz möchte den Wasserlauf in Eglfing am Marieluise-Fleißer-Weg naturnah umgestalten. Es soll, um dort im Sinn der Umweltbildung wirken zu können, ein Baumlehrpfad und ein Magerrasenlehrpfad entstehen. Eine Grünflächen-Radtour soll es geben. Das Umweltreferat möchte herausfinden, wie Magerrasenflächen Wildbienenvölkern zugute kommen und auch einen Überblick über Neophyten im Gemeindegebiet erhalten. Nicht zuletzt soll die Gemeinde landwirtschaftliche Pachtverträge nach ökologischen Gesichtspunkten gestalten, künftig auf Torf verzichten und keine "gefüllt blühenden Arten" mehr pflanzen; also keine Blühpflanzen mehr, bei denen Staubblätter weggezüchtet wurden, um mehr Kronblätter zu bekommen. Denn als Nahrungsquelle für Insekten fallen solche Pflanzen aus.

Nemetz sagt, die Gemeinde müsse ihre Arbeit besser präsentieren. Anregungen könne die Mitgliedschaft im Bündnis für biologische Vielfalt liefern. 165 Euro beträgt dafür der Mitgliedsbeitrag im Jahr. Spaziergänger sollten seiner Vorstellung nach beim Weg durch die Gemeinde an vielen Orten feststellen, was für ökologische Vielfalt getan werden könne. Denn das Ziel sei, sagt er, "Nachahmer zu finden in den Privatgärten".