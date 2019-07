31. Juli 2019, 21:59 Uhr Haar/Grasbrunn/Gräfelfing Von der Spätgotik bis zum Barock

Beim Tag des offenen Denkmals gibt es viele Kirchen zu sehen

"Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" lautet in diesem Jahr etwas sperrig das Schwerpunktthema des Tags des offenen Denkmals. Im Landkreis München gibt es dabei am Sonntag, 8. September, vor allem Sakralbauten zu sehen.

Im Haarer Gemeindeteil Salmdorf etwa können Interessierte die Kirche Mariä Himmelfahrt besichtigen. Der spätgotische Saalbau aus dem Ende des 15. Jahrhunderts ist an diesem Tag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Er enthält eine Pieta aus dem 14. Jahrhundert, die bis 1803 in der Münchner Gruftkirche stand. Um 14 und um 16 Uhr führt Pfarrer Albert Schamberger durch die Kirche.

Im Grasbrunner Ortsteil Möschenfeld bietet am 8. September der Mesner Josef Karl Führungen durch die Kirche St. Ottilie an. Termine können unter der Telefonnummer 0176/66 04 42 84 vereinbart werden. Der Kirchenbau stammt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und markiert den Übergang von der Renaissance zum Barock.

In Planegg steht die evangelisch-lutherische Waldkirche an der Ruffiniallee zur Besichtigung, die in den Jahren 1925 und 1926 nach den Plänen des Architekten und Stadtplaners Theodor Fischer errichtet wurde. Um 11.30 Uhr beginnt eine Führung mit Julia Devlin.

In Gräfelfing führt zunächst Friederike Tschochner durch die Villenkolonie aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Treffpunkt ist um 10 Uhr am alten Rathaus in der Bahnhofstraße 6. Danach besteht noch die Möglichkeit zur Besichtigung des neuen Rathauses in der Ruffiniallee 2. Treffpunkt dafür ist um 12 Uhr am Haupteingang, die Führung übernimmt Bürgermeisterin Uta Wüst.