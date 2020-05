Bei all dem Verdruss, den der Umbau des Bahnsteigzugangs am Haarer Bahnhof den Verantwortlichen im Rathaus bereitet hat, gibt es Meldungen, die mit einem Lächeln aufgenommen werden. So reagierten die Gemeinderäte amüsiert, als verkündet wurde, dass es bei der künstlerischen Gestaltung von Bereichen an der Nordseite der Unterführung Verzögerungen gibt. Dort sollte ein Graffiti-Künstler sein Werk anbringen. Doch der von einer Jury ausgewählte Sprayer sei nicht mehr auffindbar, hieß es. Derweil gibt es einen Termin, an dem die Lichttechnik für die Unterführung geliefert werden soll, die der Münchner Künstler Jochen Scheithauer gestaltet hat. Mitte Mai soll es soweit sein.