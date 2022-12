Von Bernhard Lohr, Haar

Es kann äußerst belebend wirken, wenn jemand mit sichtlicher Freude seiner Arbeit nachgeht. Ingrid Hannemanns Auftritt vor dem Haarer Gemeinderat war für die Beteiligten so ein Moment. Und dazu hätte es das Bekenntnis der Vertreterin des Münchner Büros Kubus gleich zu Beginn ihres Vortrags gar nicht gebraucht, dass ihr die Neuberechnung der Gebühren "Spaß gemacht" habe. Dass es um die Friedhofsgebühren ging, tat dem Ganzen kaum einen Abbruch. Wobei der dem Thema angemessene Ernst schon noch aufkam: Spätestens als die Gemeinderäte über die von Hannemann und auch vom Rathaus empfohlene Erhöhung diskutierten, war jede Leichtigkeit verflogen. CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer warb für die Rathauslinie, 100 Prozent Kostendeckung über die Gebühren zu erlangen und diese deutlich anzuheben. Eine Mehrheit quer durch die Fraktionen setzte sich mit einer moderateren Korrektur auf 80 Prozent durch.

Wenn derzeit in Haar übers Geld geredet wird, ziehen die Gemeinderäte sämtlich eine Leichenbitter-Miene auf. Die Lage ist ernst angesichts hoher Ausfülle bei der Gewerbesteuer, die 2023 voraussichtlich nur noch elf Millionen Euro in die Kasse bringen wird. Keymer sprach von einer "besorgniserregenden" Lage für die Gemeinde, die es notwendig mache, Kosten über Gebühren "im größtmöglichen Umfang zu decken". Peter Siemsen (FDP) bezeichnete es als Grundaufgabe der Kommune, das Bestattungswesen zu regeln und warnte: "Über die Friedhöfe werden wir auf Dauer unsere Finanzlage nicht in den Griff kriegen." Die Möglichkeiten zur Bestattung bereitzustellen, gehöre zu den Grundaufgaben einer Kommune. Ulrich Leiner (Grüne) warnte vor krassen Mehrkosten für die Bürger und plädierte für 65 Prozent Kostendeckung.

Detailansicht öffnen Der parkähnliche Charakter des Haarer Waldfriedhofs wird finanziell jetzt berücksichtigt, zu Gunsten der Angehörigen. (Foto: Angelika Bardehle)

"Den Tod gibt es nicht umsonst", sagte Peter Paul Gantzer (SPD) und warnte doch vor einer Erhöhung in "Megaschritten". Haar würde im Vergleich mit anderen Kommunen bei einer 100-Prozent-Deckung die Bürger über Gebühr zur Kasse bitten: 1477,40 Euro für ein Urnengrab in zehn Jahren, sagte Gantzer, das sei schon heftig. Zum Vergleich: In München sind aktuell 480 Euro fällig, in Kirchheim 990 Euro, in Putzbrunn 420 und in Ottobrunn 2400 Euro. Die SPD warb deshalb für eine 80-prozentige Kostendeckung als Ziel. Und das setzte sich mehrheitlich durch.

Deshalb kostet künftig, wie von Ingrid Hannemann vom Büro Kubus in München kalkuliert, ein Urnengrab in zehn Jahren 1181,90 Euro, sprich im Jahr 118,19 Euro; ein Einzelgrab auf dem Waldfriedhof 82,07 Euro. Aktuell sind es beim Einzelgrab noch 62,60 Euro. Bei 102,59 Euro wären die Kosten für den Friedhof vollends gedeckt gewesen, so wie es Hannemann und auch Keymer von der CSU gut gefunden hätten. Nach Leiners Wunsch wäre man auf 66,68 Euro gekommen.

Radfahren über den Friedhof wird verboten

Die Freude, die Fachfrau Hannemann bei der Neukalkulation der Gebühren nach eigenen Worten empfunden hat, erschließt sich freilich erst bei näherem Hinschauen. Sie räumte eben auch einige Ungereimtheiten in der alten Kalkulation aus. Alles ist jetzt mit der aktuellen Rechtsprechung im Einklang. Auch war zum Beispiel das Fahrradfahren auf Haarer Friedhöfen bisher nicht verboten. Manche waren in der Vergangenheit offenbar tatsächlich mit dem Rad unterwegs, was Ärger gab. Jetzt ist das auch in der Satzung als Verbot geregelt.

Zudem wurden 15 Prozent der Friedhofsfläche als Grünanlage aus der Berechnung der Gebühren herausgenommen, weil die Angehörigen ja nicht für den Parkcharakter des Friedhofs und dessen Erholungswert aufkommen sollen. Und das anonyme Erdgrab gibt es jetzt auch nicht mehr für 10,40 Euro im Jahr. Aus Sicht von Hannemann ein "nicht vertretbar" niedriger Wert. 28,18 Euro sind es künftig. Neu gibt es in Haar jetzt auch ein Urnen-Stelengrab für 73,30 Euro Grabgebühren im Jahr.