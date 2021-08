Handwerker sind gefragt. Und nicht anders verhält es sich mit dem Material, das sie für ihre Arbeiten benötigen: Die Gemeinde Haar hat das bei ihren Umbauplänen am alten Maria-Stadler-Haus bitter zu spüren bekommen. Nachdem Arbeiten am Dach drei Mal ausgeschrieben worden waren, hat man schließlich aufgeben, und sich nach einer alternativen Lösung für das Problem umsehen müssen. Nun wird das an seinem First mit einer Glashaube versehene Dach auf einfache Weise umgebaut und in Teilen geschlossen. Für einen größeren Umbau hätten dort Firmen 300 Prozent mehr verlangt, als einkalkuliert worden war. Der Umbau ist dringend erforderlich, auch weil sich bisher unter dem Dach die Hitze staut. Die früheren Bewohner haben das leidvoll erfahren. Die Idee mit Glasdach hatte ihren Reiz. Das Obergeschoss war damit lichtdurchflutet. Doch als dort noch Senioren auf einer Pflegestation untergebracht waren, war es im Sommer eine Herausforderung, die Temperaturen auf ein erträgliches Maß zu drücken. Das Obergeschoss heizte sich auf, Lüfter brachten nur zum Teil eine Linderung. Nun entstehen dort Wohnungen für Personal, das in Kindertagesstätten oder im Seniorenwohnheim arbeitet. Gerade auch mit Blick auf den Klimawandel und die steigenden Temperaturen, soll das Problem behoben werden. Die Bauverwaltung hat vier Varianten vorgeschlagen, wie das gehen könnte, ohne die Flure völlig zu verdunkeln. Als nicht bezahlbar erwies sich schließlich, die Alu-Konstruktion auszutauschen, um dann in Teilen das Dach mit Paneelen zu verschließen und in Teilen eine lichtdurchlässige Photovoltaik-Verglasung aufzubringen. Nun werden, um die Grundkonstruktion weiter zu nutzen, auf 66 Prozent der Fläche opake Paneele montiert, die einen Teil des Lichts und der Wärme abhalten. Auf den Rest des aktuellen Glasdachs kommen Solarmodule.