Der Jugendtreff Dino bietet einen Gewaltpräventionstag an. Er vermittelt Methoden für alle Alltagssituationen. Egal, ob Mobbing, blöde Sprüche in der Schule oder der Arbeit oder jegliche Belästigung - die Teilnehmerinnen lernen, schlagfertig zu reagieren, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und für andere einzustehen. Das Angebot richtet sich an Mädchen von 13 Jahren an und findet am Donnerstag, 27. Februar, von 9.45 bis 15 Uhr im Dino am Wieselweg 1 a statt. Die Teilnahme kostet mit Mittagessen 59 Euro. Ein Zuschuss ist möglich. Anmeldungen bis zum 18. Februar unter Telefon 089/46 20 05 70 oder per E-Mail an dino@jugendtreffdino.de