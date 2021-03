In der neuesten Auflage seiner Online-Gesprächsreihe "Dienstalk" spricht Kulturmanager Matthias Riedel-Rüppel, Intendant des Kleinen Theaters Haar, diesen Dienstag, 30. März, mit Nicole Szesny-Mahlau über Traumafolgestörungen. Die Psychologin hat gemeinsam mit Ihrem Kollegen Patrick Fornaro den Verein "Trauma.help - Deutsches Traumakompetenznetzwerk" gegründet. Beginn des Interviews, das auf dem Kanal kth.digital auf Youtube und auf Facebook übertragen wird, ist um 19 Uhr. Über ihre Motivation, ihre Ideen und das bereits bestehende Netzwerk berichtet Szesny-Mahlau in diesem Gespräch. Ihr Ziel ist es, Hemmnisse und Barrieren bei Betroffenen ebenso abzubauen wie in der Gesellschaft an sich.