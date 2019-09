Die Gemeinde Haar informiert am Dienstag, 1. Oktober, auf einer Veranstaltung, was aus dem früheren Seniorenheim Maria-Stadler-Haus in der Salmdorfer Straße 2 werden wird. Dessen Bewohner sind ja in ihr neues Haus an der Vockestraße umgezogen. Das Gebäude hinter dem Rathaus steht leer und soll so schnell wie möglich mit Leben gefüllt werden. Ein gemeinschaftliches Wohnprojekt für ältere Menschen ist im ersten Stock vorgesehen. Dafür gibt es bereits zahlreiche Interessenten. Bürgermeisterin Gabriele Müller stellt von 16 Uhr an im Bürgerhaus mit Sabine Wenng aus der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung das Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens im Alter vor.