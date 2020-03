Auf Schokolade oder Alkohol zu verzichten, das kennen die Haarer in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern längst. Aber in den kommenden Wochen geht es um eine ganz neue Herausforderung. Die Gemeinde hat angesichts der immer größer werdenden Müllberge in der Zeit vom 2. März bis 3. April die Bürger zum Plastikfasten aufgerufen und begleitet das Ganze mit zahlreichen Aktionen. Aktuell läuft bereits eine Ausstellung im Rathaus, am Mittwoch wird ein Film gezeigt.

Wer schon mal versucht hat, ohne Plastik einzukaufen, der weiß: Das ist alles andere als einfach. Die Gurke steckt in der Folie, jedes Kaubonbon ist einzeln verpackt, man findet Trennplastik zwischen den Käsescheiben. Doch das Haarer Rathaus setzt auf die Kreativität der Bürger und darauf, dass sich die eine oder andere Idee durchsetzt, die anderswo schon praktiziert wird. Es gibt Bienenwachstücher statt Frischhaltefolie, wiederverwendbare Obstbeutel werden neben den dünnen Plastiktütchen angeboten, viele Kunden greifen zum losen Obst und manche Metzger packen die Wurst in mitgebrachte Boxen. Das ambitionierte Ziel: die Anzahl der gelben Säcke in diesem Monat in Haar zu halbieren.

Außerdem möchte die Gemeinde Haar eine weitere kreative und vor allem nachhaltige Aktion ins Leben rufen: das Haarer Einkaufsdascherl. Von Freitag, 3. April, an werden in einer Reihe von Haarer Supermärkten sogenannte Taschenbäume aufgestellt, von denen sich jeder selbst genähte Einkaufstaschen zur Leihe nehmen kann. Damit können sich auch spontane Einkäufer, die zwar den Geldbeutel aber keine Tasche oder Korb dabei haben, den Griff zur Plastik- beziehungsweise Papiertüte an der Kasse sparen. Das Ziel ist, dass die Taschen möglichst gewaschen wieder zurückgebracht und an den Baum gehängt werden. Der Aufruf gilt nun allen Hobby-Schneider: Taschen nähen, ob größere, kleinere, bunte, einfarbige, aus Stoffresten, aus zu klein gewordenen T-Shirts oder Jeans. Die Werke können ins Rathaus gebracht werden.

Die Gemeinde begleitet die Aktion in den Sozialen Medien auf Facebook und Instagram. Feedback kann jeder an die E-Mail plastikfasten@gemeinde-haar.de schicken.

Noch bis Freitag, 3. April, läuft die Plastikfasten-Ausstellung im Rathaus. Am Mittwoch, 4. März, 19 Uhr läuft der Film "Plastic Planet" im Bürgerhaus, Seminarraum 1, der Eintritt ist frei. Am Montag, 23. März, 19.30 Uhr hält Ariane Zuber vom Bund Naturschutz den Vortrag "Plastikfrei - mit Spaß dabei", im Poststadel (Anmeldung erforderlich: VHS-Kurs-Nummer 03072, Gebühr 5 Euro). Am Dienstag, 31. März, 18.30 Uhr leitet Josef Demmel den Workshop "Obstbeutel selbst nähen" im Poststadel (Anmeldung erforderlich: VHS-Kursnummer 83601, Gebühr 10 Euro).