19. Juli 2019, 22:31 Uhr Haar Gemeinde wartet noch auf Fairtrade-Zertifikat

Die Bemühungen von Haar, zertifizierte Fairtrade-Gemeinde zu werden, sind ins Stocken geraten. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) begründete die Verzögerung mit Schwierigkeiten, eine so genannte Steuerungsgruppe am Ort zu installieren, die die Aktivitäten zum fairen Handel in der Gemeinde koordiniert und als treibende Kraft das Engagement für mehr Fairness im Handel voranbringt. Müller sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass wegen krankheitsbedingter Ausfälle im Umweltreferat die Bemühungen nicht ganz so vorankämen wie erhofft. Am Ziel freilich will Müller festhalten. Der Gemeinderat hatte im März 2018 beschlossen, sich der Kampagne Fairtrade-Towns anzuschließen. Fünf Kriterien müssen dabei erfüllt sein, um sich als solche bezeichnen zu können.

Ausgangspunkt bildet dabei ein Gemeinderatsbeschluss, wie ihn Haar vor gut einem Jahr auf Antrag der SPD gefasst hat. Die Gemeinde muss daraufhin nachweisen, selbst fair gehandelte Produkte in gewissem Umfang zu nutzen. Schulen und andere Einrichtungen sind einzubinden und es müssen auch in Geschäften und in der Gastronomie am Ort Fairtrade-Kriterien erfüllt werden, die erforderliche Anzahl der teilnehmenden Geschäfte und Restaurants richtet sich nach der Einwohnerzahl. Schließlich ist außer der Steuerungsgruppe noch Öffentlichkeitsarbeit im Sinn des Fairtrade-Gedankens nachzuweisen. Müller sagte, es fehle mit der Steuerungsgruppe noch ein Baustein, um das Projekt ins Ziel zu bringen. Viele seien in Haar schon aktiv, wie etwa die Schulen. Doch eine zusätzliche Aufgabe, etwa in einer Steuerungsgruppe wolle keiner so ohne weiteres auf sich nehmen. Eigentlich müsste jetzt Überzeugungsarbeit geleistet werden, etwa mit Abendterminen, bei denen man Interessierte zusammenhole und über das Projekt berate. Doch dafür fehlten aktuell die Ressourcen.