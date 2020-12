Die Haarer Gemeindeverwaltung ist personell aufgestockt worden, um die Kontaktverfolgung bei Corona-Infizierten weiter aufrecht erhalten zu können. Die zunehmend aufreibende Arbeit habe das Pensum des Machbaren im Rathaus erreicht gehabt, sagte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) jüngst. Man sei "am Anschlag" gewesen. Es werde sieben Tage in der Woche rund um die Uhr wertvolle Arbeit geleistet. Außerdem erhält das Ordnungsamt im Rathaus ein eigenes Fahrzeug, um auch in der Corona-Pandemie mehr Präsenz im Ort zeigen zu können. Der Wagen wurde so gestaltet, dass er als Fahrzeug der Gemeinde zu erkennen ist. So soll etwa auf Baustellen mehr Präsenz gezeigt werden.