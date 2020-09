"Safety first in Haarer Quartierstraßen", das fordert die örtliche FDP. Ausgangspunkt waren zugeparkte Straßen in den Wohngebieten, sodass auch Rettungs- und Löschfahrzeuge kein Durchkommen mehr gefunden hätten. "Zugeparkte Straßen in Wohnquartieren sind für viele Anwohnerinnen und Anwohner ein zunehmendes Ärgernis", schreibt FDP-Gemeinderat Peter Siemsen in einer Mitteilung. Wenn auch noch Rettungsfahrzeuge behindert würden, dann gefährde das Menschenleben, so die stellvertretende Haarer FDP-Ortsvorsitzende Gabriela Berg. Siemsen lobte den Appell der Freiwilligen Feuerwehr Haar zum umsichtigen Parken und forderte darüber hinaus, die kurzfristige Umsetzung von Halteverboten und Durchfahrverboten für Nichtanlieger in schmalen Quartierstraßen zu prüfen. Die FDP werde das im Gemeinderat anregen.