Die Haarer Wirte bekommen in der Corona-Krise mehr Freiheiten von der Gemeinde als in normalen Zeiten. So dürfen sie fortan ganz offiziell ihre Gäste verstärkt im Außenbereich bewirten. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Antrag einstimmig angenommen. Demnach stellt das Rathaus eine wohlwollende Prüfung sogenannter Schanigärten in Aussicht. Zunächst sollen diese bis Ende Oktober befristet sein. Die durch die Einrichtung solcher Freischankflächen entstehenden Verwaltungskosten übernimmt die Gemeinde. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) äußerte die Hoffnung, dass die Gemeinde über die Unterstützung der durch die Pandemie geschädigten Gastronomie hinaus profitiert. So sei es wünschenswert, wenn gerade in der Leibstraße die Attraktivität erhöht werde. Alles sei zu befürworten, was dazu einlade, sich in die Einkaufsstraße zu begeben.

Bukowski zufolge haben bereits drei oder vier Wirte Interesse bekundet, ihre Außengastronomie auszubauen. Der von der SPD initiierte Antrag, der von CSU, Grünen und FDP unterstützt wurde, sieht vor, wenn möglich angrenzende Parkplätze sowie weitere angrenzende öffentliche Flächen zur Bestuhlung und Bewirtung freizugeben. Ob das ein Modell für die Zukunft ist, soll später geprüft werden.