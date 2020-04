Die Bürgerstiftung Haar hat 2000 Euro für den Haarer Tisch gespendet, damit Lebensmittel zugekauft werden können. Und sie hofft auf weitere Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Tafel hatte zu spüren bekommen, dass den Läden in der Corona-Krise nur noch wenige Lebensmittel vom Tagesgeschäft übrig bleiben. Beim Haarer Tisch, der viele Bedürftige am Ort mit dem Notwendigsten versorgt, kam folglich nicht mehr so viel an. Mit dem gespendeten Geld konnte das ausgeglichen werden. "Die Erleichterung bei den ehrenamtlichen Helfern war groß - und wir hoffen, dass wir eine Menge Nachahmer finden", sagt Jürgen Partenheimer, Vorsitzender der Bürgerstiftung Haar. Wer die Arbeit des Haarer Tisches unterstützen will, kann über das Spendenkonto der Gemeinde Haar auch einen Beitrag leisten. Spenden gehen an das Konto IBAN: DE38 7025 0150 0080 3200 21; BIC: BYLADEM1KMS, Kreissparkasse Haar, Kennwort "Haarer Tisch".