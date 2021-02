Zurzeit sitzen die Schüler sowieso zuhause und sind hoffentlich von ihren Eltern bestens mit Technik und einer funktionierenden Wlan-Verbindung versorgt. Am Ernst-Mach-Gymnasium gab es zuletzt jedenfalls größere Probleme, die Schulausstattung mit moderner Technik auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Gemeinde und der Zweckverband hatte das Geld dafür bereits im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt. Doch es ging nichts weiter. Wie Bürgermeister und Zweckverbandsvorsitzender Andreas Bukowski (CSU) jüngst in der Verbandsversammlung erläuterte, gab es ziemlich großen Ärger mit der mit der Ausstattung beauftragten Firma. Diese habe sich als "Totalausfall" erwiesen und es sei schließlich das Förderprogramm ausgelaufen, ohne dass bestellt worden sei. Schließlich gab es, wie Bukowski sagte, einen "Brandbrief" der Schulleitung ans Rathaus. Dieser "war auch notwendig", wie er sagte. Die Gemeinde habe dann in kürzester Zeit einen Beschaffungsplan erstellt und versucht, die Dinge auf den Weg zu bringen. Erste Apple-TV-Module würden bereits geliefert. Weitere Technik werde kommen. Direktorin Gabriele Langner lobte die "sehr, sehr konstruktive Zusammenarbeit", zu der die Schule und das Rathaus in den vergangenen Wochen und Monaten zusammengefunden hätten, um die Digitalisierung voranzutreiben. 216 000 Euro stehen dafür 2021 im Haushalt des Zweckverbands zur Verfügung.