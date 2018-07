29. Juli 2018, 21:55 Uhr Haar Gegen die "Preistreiberei"

Der Bau von 36 Gemeindewohnungen hat begonnen

Das neu gegründete Kommunalunternehmen Wohnungsbau in Haar (KWH) setzt sein erstes Projekt sichtbar in die Tat um. Die Arbeiten für den Bau von 36 Gemeindewohnungen an der Katharina-Eberhard-Straße haben begonnen. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) sprach beim Spatenstich von einem wichtigen Schritt, um günstigen Wohnraum zu schaffen und eins der großen Probleme anzugehen. "Um der Preistreiberei im Mietbereich etwas entgegenzusetzen, muss die öffentliche Hand in Erscheinung treten", sagte sie.

Die Gemeinde hat derzeit etwa 200 eigene Wohnungen und dazu lange Wartelisten. Deshalb gibt es noch weitere Projekte, um gemeindeeigenen Wohnraum zu schaffen: Außer an der Katharina-Eberhard-Straße werden an der Heimgartenstraße in Gronsdorf sowie an der Defreggerstraße kommunale Bauvorhaben umgesetzt. Dabei profitiert die Gemeinde vom Kommunalen Wohnraumförderprogramm des Freistaats, über das ein 30-prozentiger Zuschuss gewährt wird, sowie eine 60-prozentige Finanzierung auf Darlehensbasis zu günstigsten Konditionen. Dadurch werden die 9,7 Millionen Euro Baukosten des ersten KWH-Projekts an der Katharina-Eberhard-Straße deutlich gemildert.

Auf dem Grundstück entstehen zwei identische, jeweils viergeschossige Gebäude mit Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, allesamt barrierefrei, mit Balkonen, Terrassen und teils bodentiefen Fenstern. Dabei bleibe viel Platz für Grün übrig, teilt die Gemeinde mit. Viele Bäume hätten weichen müssen. Nun würden entlang der neuen Wege und an der Katharina-Eberhard-Straße Bäume gepflanzt. Es ist eine hochdämmende Bauweise vorgesehen, eine Pelletheizung, Solarthermie- und Fotovoltaikanlagen soll es geben. Im Frühjahr 2020 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Abgesehen von der eigenen Bautätigkeit versucht die Gemeinde über eine Regelung zur sozialgerechten Bodennutzung in städtebaulichen Verträgen Belegungsrechte für Wohnungen in Investorenprojekten zu sichern. 90 Wohnungen sind im Jugendstilpark garantiert. Verhandlungen laufen dem Rathaus zufolge für einen Neubau an der Münchener Straße 24 und für ein Vorhaben an der Schneiderhofstraße.