Die Verträge mit den Kabarettisten sind unterzeichnet, ebenso mit Technikern, und auch mit dem Sicherheitsdienst. Doch wegen der Corona-Pandemie und einem Entscheid der Staatsregierung, wonach bis zum 31. Auguste keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, müssen die historische Metzger-Wallfahrt und das Salmdorfer Festwochenende verschoben werden. Dem Festausschuss um Martin Metzger, Vorstand des Vereins d'Salmdorfer, geht es darum, den finanziellen Schaden zu minimieren und neue Termine mit allen Beteiligten zu vereinbaren. Flyer, Plakate oder Eintrittskarten waren gedruckt und bezahlt. Aber das Verständnis der Vertrags- und Kooperationspartner und der gemeinsame Wille, etwas auf die Beine zu stellen, sind groß, wie der Vorsitzende mitteilt. So habe es Gespräche mit der Gemeinde, mit dem Pfarramt oder den Künstlern gegeben - "und die neuen Termine stehen". Die Metzger-Wallfahrt wird am Sonntag, 16. Mai 2021, veranstaltet. Gemeinsam mit dem Pfarrverband Haar werden sich die Pilger zu Ehren des heiligen Vesperbildes, wie die Salmdorfer Pieta von 1340 auch genannt wird, auf den Weg von München nach Salmdorf machen. Das Festwochenende ist vom 9. bis zum 11. Juli 2021 geplant; die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Der Kabarettist Martin Frank gastiert am 10. Juli 2021 in Salmdorf, sein Kollege Roland Hefter tritt am 11. Juli auf. Wer an den Terminen keine Zeit hat, kann die Karten zurückgeben. Per E-Mail an vorstand@dsalmdorfer.de werden die Details geklärt.