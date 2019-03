19. März 2019, 21:52 Uhr Haar Frühjahrsbasar

Einen Frühjahrsbasar für Baby- und Kindersachen gibt es am Samstag, 23. März, im Bürgerhaus von 9 bis 12 Uhr. Waren können am Freitag, 22. März, zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr im Bürgersaal abgegeben werden. Alles, was nicht verkauft werden konnte, muss am Samstag, 23. März, zwischen 15.30 Uhr und

17 Uhr abgeholt oder gespendet werden. Mehr unter nbh-haar.de.