Der TSV Haar stellt den Bürgern der Gemeinde 500 Gratis-Codes zur Verfügung, mit denen sie sich auf der Online-Fitness-Plattform "Fit at Home" einloggen können. Diese bietet laut einer Nachricht des TSV mehr als 1000 Kurse aus allen Bereichen an. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen sei es wichtig, etwas dafür zu tun, um fit und gesund zu bleiben. Die Stärke des Immunsystems stehe in direktem Zusammenhang mit der körperlichen Aktivität, heißt es auf der Facebook-Seite der Gemeinde. Die Anmeldung erfolgt über https://www.tsv-haar.de/fitness.